A cura della Redazione

Un pomeriggio all’insegna del gusto, della tradizione e della valorizzazione del territorio vesuviano. Si terrà il 10 aprile alle ore 16.30, presso la parrocchia Sant’Antonio di Padova di Trecase, l’evento “Street Food & Cabaret – Radici nel Piatto”, dedicato al legame tra street food, territorio e biodiversità vesuviana.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio di enti locali e in collaborazione con Slow Food Presidio “Pisello Centogiorni del Vesuvio”, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e protagonisti del mondo agricolo e gastronomico.

Tra gli interventi previsti figurano quelli del sindaco di Trecase Raffaele De Luca, del docente universitario Teresa Del Giudice e di esponenti del mondo Slow Food e delle realtà produttive locali. Non mancheranno i contributi di imprenditori e volti noti della ristorazione, tra cui pizzaioli e pasticcieri legati alla tradizione campana.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare le eccellenze del territorio, promuovere la cultura del cibo di qualità e rafforzare il legame tra comunità, tradizioni e biodiversità. Un appuntamento che unisce momenti di confronto e divulgazione a un’esperienza conviviale, capace di raccontare l’identità vesuviana attraverso i sapori.