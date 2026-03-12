A cura della Redazione

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è tornato oggi a Trecase per una nuova visita alla storica Villa Lebano, edificio ottocentesco recentemente riconosciuto di interesse culturale e sottoposto al vincolo della Soprintendenza.

Durante il sopralluogo, accompagnato dal sindaco Raffaele De Luca, il ministro ha ribadito l’attenzione del Ministero della Cultura verso il territorio vesuviano, sottolineando la volontà di garantire la conservazione e la tutela della villa, considerata un bene di particolare valore storico e architettonico.

L’immobile, infatti, sarà oggetto di un percorso di valorizzazione e promozione, con l’obiettivo di favorirne la conoscenza e renderlo progressivamente fruibile al pubblico.

La visita rappresenta un ulteriore segnale dell’interesse delle istituzioni per il recupero e la salvaguardia del patrimonio culturale locale, con particolare attenzione agli edifici storici che caratterizzano il paesaggio dell’area vesuviana.