Domenica 8 marzo, Boscoreale ospiterà un nuovo appuntamento con il Mercato della Terra – Paniere Vesuviano, l’iniziativa dedicata ai prodotti locali e alla valorizzazione dell’agricoltura del territorio. La manifestazione, che si svolge ogni seconda domenica del mese, si terrà in piazza Vargas dalle ore 9 alle 13 ed è promossa dal Comune di Boscoreale insieme alla condotta vesuviana di Slow Food.

L’appuntamento sarà anche un’occasione per celebrare l’arrivo della primavera attraverso i prodotti tipici della stagione. Tra i banchi del mercato sarà possibile trovare il Pisello Centogiorni, oltre a broccoli, cavolfiori, insalate, torzelle, friarielli e agrumi. Non mancheranno formaggi e altre specialità artigianali realizzate direttamente dai produttori locali, che racconteranno ai visitatori il lavoro e la passione dietro ogni prodotto.

Il Mercato della Terra rappresenta soprattutto un momento di incontro tra cittadini e agricoltori, un’opportunità per conoscere da vicino la filiera del cibo e il valore delle produzioni locali all’insegna dei principi del “buono, giusto e pulito”.

L’edizione dell’8 marzo, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Donna, offrirà anche l’occasione per riflettere sul ruolo sempre più centrale delle donne nel mondo agricolo vesuviano. Sono infatti sempre più numerose le imprenditrici che guidano aziende agricole e contribuiscono allo sviluppo e alla cura del territorio.

La visita al mercato potrà essere anche l’occasione per scoprire alcune delle principali attrazioni culturali di Boscoreale, come la fattoria rustica di epoca romana di Villa Regina, l’Antiquarium nazionale Antiquarium di Boscoreale e il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, luoghi che raccontano il profondo legame tra l’uomo e l’ambiente vesuviano.

