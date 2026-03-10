A cura della Redazione

Prenderà il via giovedì 12 marzo la tredicesima edizione della rassegna culturale “Boscoreale e i suoi tesori culturali”, il ciclo di conferenze e presentazioni organizzato ogni anno dall’Associazione culturale Il Nuovo Vesuvio, presieduta da Angelo Cesarano.

L’incontro inaugurale è fissato per le ore 18.30 nella sede di via Papa Giovanni XXIII n. 26 a Boscoreale e sarà una serata particolarmente significativa: l’appuntamento sarà infatti dedicato al ricordo di Angelandrea Casale, studioso e appassionato divulgatore culturale, oltre che alla presentazione della sua ultima opera.

Durante l’incontro verrà presentata la traduzione del romanzo “La Venere dei Sepolcri” di Gustave Toudouze, lavoro a cui Casale stava lavorando insieme a Carlo Avvisati. Il volume è stato pubblicato grazie all’impegno dell’associazione, in collaborazione con D’Amico Editore, con l’obiettivo di rendere disponibile alla cittadinanza un’opera a cui lo studioso stava lavorando prima della sua scomparsa.

“Non potevamo non iniziare questo nuovo ciclo di incontri se non nel ricordo del nostro amico Angelandrea Casale – spiega il presidente dell’associazione Angelo Cesarano –. Angelandrea è stato più volte ospite delle nostre iniziative, portando sempre contributi di grande valore culturale. Questa serata sarà quindi non solo l’occasione per presentare la sua ultima opera, ma anche per ricordare e raccontare la sua straordinaria attività di studio, ricerca e divulgazione della cultura”.

Nel corso della serata interverranno Carlo Avvisati, che presenterà il volume, il professor Antonio Cesarano e il giornalista Gennaro Carotenuto.

La rassegna “Boscoreale e i suoi tesori culturali” nasce da un’idea di Franco Casillo e Giuseppe Carotenuto e, negli anni, è diventata un appuntamento fisso per la valorizzazione della storia, della cultura e delle personalità del territorio vesuviano, contribuendo a promuovere momenti di confronto e approfondimento aperti alla cittadinanza.