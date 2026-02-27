A cura della Redazione

Parte da Boscoreale una nuova azione coordinata per contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti nelle zone di confine. Nella mattinata di giovedì si è svolto un incontro operativo tra Pasquale Di Lauro e Francesco Ranieri, rispettivamente sindaci di Boscoreale e Terzigno, alla presenza dei comandanti delle Polizie Locali, dei responsabili degli Uffici Tecnici e di alcuni consiglieri comunali.

L’obiettivo è chiaro: mettere in campo un’azione comune, strutturata e continuativa per fermare un fenomeno che da tempo colpisce le aree di confine tra i due Comuni. Nelle prossime settimane sono previsti controlli congiunti sul territorio, interventi straordinari di pulizia, attività di prevenzione e informazione rivolte ai cittadini, oltre al rafforzamento degli strumenti repressivi. L’iniziativa sarà estesa anche al Comune di Poggiomarino, ampliando così il raggio d’azione della task force.

“Abbiamo deciso di fare squadra perché solo unendo forze e risorse possiamo incidere davvero – ha dichiarato il sindaco Pasquale Di Lauro –. La tutela della salute pubblica e del decoro urbano è una priorità assoluta. Rafforzeremo i controlli e non esiteremo ad applicare sanzioni nei confronti dei responsabili. Ringrazio il sindaco Ranieri per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati fin dal primo momento”.

L’incontro è stato fortemente voluto dalla consigliera comunale di Boscoreale Adriana De Falco, che ha sottolineato l’importanza del coordinamento istituzionale: “Era necessario attivare una sinergia tra Comuni per dare una risposta concreta ai cittadini e difendere il nostro territorio con azioni mirate e condivise. La task force rappresenta il primo passo di un percorso serio e determinato contro gli sversamenti illegali”.

Un’iniziativa che punta a trasformare la collaborazione intercomunale in uno strumento stabile di contrasto all’abbandono dei rifiuti, restituendo decoro e sicurezza ambientale a territori da troppo tempo penalizzati dal fenomeno.

