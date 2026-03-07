A cura della Redazione

L'associazione "La Stazione - Stella Cometa" di Boscoreale aderisce al Comitato per il No al referendum.

Venerdì 13 marzo dopo un convegno informativo, seguirà serata musicale e teatrale. L'evento sarà organizzato in collaborazione con Libera, Associazione Veropalumbo contro le mafie e il Comitato del No Boscoreale.

Il programma

Alle ore 19 i Saluti delle associazioni. Intervengono: Ilaria Giuliano - magistrato del Tribunale area Napoli Nord; Francesco Mazzocca - avvocato del Foro di Napoli; Giuseppe Riccio - PM Tribunale di Napoli. Segue dibattito pubblico e poi cena sociale.

Ore 21.30: Reading del VI canto della divina commedia con Davide Avolio, poeta e scrittore. Davide Avolio (Massa di Somma, Napoli, 23 agosto 1999) è un poeta e scrittore. Diplomato in studi classici e Laureato in Giurisprudenza nel 2023 alla Federico II di Napoli. Ha pubblicato Sui propri passi (2017), Costellazioni (2020), La Mano (2023) e La Genovese (2024). Le sue poesie, tradotte in inglese e spagnolo, sono incluse in antologie come Poeti e Poesia di Elio Pecora. Dal 2020 promuove la letteratura sui social, raggiungendo oltre 700.000 follower. Nel 2025 ha pubblicato il romanzo I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno con Mondadori ed è attivo nel mondo degli audiolibri. Con lo spettacolo La Genovese ha fatto un tour nei principali teatri italiani come coautore e interprete. Partecipa regolarmente a eventi letterari in tutta Italia.

Inoltre live Sara Piccolo trio: chitarra e voce Sara Piccolo, chitarra acustica/dobro e coro Antonio Manco, contrabbasso Rolando Maraviglia.

Un viaggio musicale attraverso i brani dell’album Uolofifi, che fonde sonorità irish e american folk in un mix coinvolgente di musica popolare e moderna, dal country al root/americana. Un progetto sospeso tra il tradizionale e il retrò, con uno sguardo attento al presente attraverso racconti di storie di vita, attuali e senza tempo.