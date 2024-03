A cura della Redazione

“Dopo alcuni giorni di riflessione, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dall'incarico di assessore”. A dirlo è Anna Abagnale, membro della Giunta comunale di Sant'Antonio Abate.

“Questa per me è una decisione molto dolorosa – aggiunge Anna Abagnale – ma che ho maturato nel solo interesse di tutelare i miei familiari e l'Amministrazione comunale di cui, con impegno e dedizione, ho fatto parte nel corso degli ultimi due anni. Ringrazio Ilaria Abagnale per l'opportunità che mi è stata concessa, farò tesoro di questa esperienza”.

“A malincuore – è il commento della sindaca di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale – mi trovo ad accettare le dimissioni dell'amica Anna Abagnale. So che questa sua scelta toglierà un punto di riferimento importante alla Giunta che mi onoro di guidare, ma sono certa che servirà ad Anna per ripartire con maggiore grinta e impegno, in vista dei prossimi appuntamenti che ci attendono per il territorio. Visto che non si tratta di un rimpasto né di una decisione politica, per il momento – conclude Ilaria Abagnale – tratterrò le deleghe che erano state assegnate ad Anna Abagnale e ho deciso di non nominare un sostituto”.

Queste sono le deleghe che da oggi torneranno alla sindaca Ilaria Abagnale: Associazionismo, cooperazione internazionale e gemellaggi, gestione del cimitero, edilizia sportiva e relativa gestione, rapporti con l’associazionismo sportivo, politiche per lo sviluppo economico, commercio, artigianato ed agricoltura, Suap e attività produttive, sportello unico delle imprese, tributi, sicurezza dei cittadini e polizia municipale, programmazione della viabilità, sosta e parcheggi, segnaletica.