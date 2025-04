A cura della Redazione

Sensibilizzazione sulla raccolta differenziata: nuovo appuntamento nel rione di Scazano di Castellammare di Stabia. L'incontro è in programma domenica 4 maggio, dalle ore 10:30 alle 12:00, negli spazi della Parrocchia del Santissimo Salvatore.

L’obiettivo dell'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Luigi Vicinanza è quello di promuovere una maggiore consapevolezza e una partecipazione attiva da parte della cittadinanza nella gestione dei rifiuti.

Si tratta del terzo incontro dopo quelli del 13 aprile al Rione Savorito e quello del 27 aprile al Centro Antico.

Gli incontri serviranno anche per condividere con la popolazione il nuovo calendario di conferimento che entrerà in vigore a partire da domenica 18 maggio. Un nuovo calendario che non prevede stravolgimenti, ma solo alcuni accorgimenti. Con l'inversione dei conferimenti di domenica e lunedì. Infatti a partire dal 18 maggio ogni domenica si conferirà la frazione umido al posto del secco indifferenziato. Mentre ogni lunedì si conferirà la frazione de secco indifferenziato.