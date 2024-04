A cura della Redazione

Famiglie, imprese e associazioni: a Pimonte tutti uniti con l’Etix per il benessere della comunità.

I dati ISTAT sono allarmanti: la povertà in Italia è raddoppiata negli ultimi 20 anni. Le cause sono molteplici, tra cui stipendi fermi e costo della vita in aumento, nonché un sistema economico che estrae ricchezza anziché distribuirla equamente. In questo contesto, l'amministrazione comunale di Pimonte ha deciso di agire, promuovendo con il proprio patrocinio morale un incontro pubblico il 4 aprile per presentare una soluzione innovativa: l'Etix, la valuta virtuale che mira a rafforzare l'economia locale, sostenendo le imprese e aumentando il potere d'acquisto delle famiglie.

"Dobbiamo unire le forze per invertire questo trend negativo – afferma il sindaco Francesco Somma -. L'Etix è uno strumento concreto che può aiutarci a ridistribuire il valore creato e migliorare la qualità di vita della nostra comunità." All'incontro interverranno noti esperti del settore, tra cui Pierluigi Paoletti, presidente dell'Ente Filantropico Fondazione BarterFly, e Vito Umberto Vavalli, amministratore delegato di Monethica, la startup innovativa nel campo delle scienze sociali e umanistiche.

"L'Etix è una valuta virtuale legittimata dal quadro normativo europeo, che può diventare uno strumento di inclusione finanziaria e di sviluppo locale - afferma Vavalli -. Le famiglie potranno aumentare il loro potere d'acquisto, mentre le imprese avranno nuove opportunità di crescita. “Per Paoletti, attraverso l'Etix, le associazioni e le società sportive dilettantistiche potranno essere sostenute dalla Fondazione, contribuendo a migliorare il benessere della collettività”. L'incontro si terrà il 4 aprile alle 17.40 presso la sala conferenze dell'Istituto Comprensivo Paride del Pozzo a Pimonte.