A cura della Redazione

Sono ufficialmente iniziati, nel quartiere Annunziatella di Castellammare di Stabia, i primi interventi volti al rifacimento e alla sistemazione della segnaletica stradale, con particolare attenzione, in questa fase, alla segnaletica orizzontale.

Interventi che rientrano in un progetto più ampio di miglioramento della sicurezza stradale e della fruibilità delle vie cittadine, rispondendo alle esigenze di residenti e automobilisti.

Durante la scorsa notte si è provveduto al rifacimento delle strisce pedonali, in particolare quelle situate nei pressi della Chiesa di Maria Santissima Annunziata. Il progetto di ripristino della segnaletica stradale, tuttavia, non si limiterà al solo quartiere Annunziatella. Nel corso delle prossime settimane, infatti, i lavori proseguiranno in altre aree di Castellammare di Stabia, che necessitano di analoghi miglioramenti.