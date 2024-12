A cura della Redazione

Sono stati sottoscritti, nella mattinata di mercoledì 11 dicembre, i tre Accordi Territoriali di Genere tra il Comune di Castellammare, le cooperative sociali e gli enti di formazione beneficiari dei finanziamenti nell’ambito del "Progetto della Regione Campania per la famiglia e la natalità".

Sono tre i progetti che partiranno con l’anno nuovo sul territorio stabiese, ciascuno finanziato con un contributo di 170mila euro, e che mirano a supportare le famiglie e a favorire l’occupazione femminile attraverso specifiche misure di conciliazione famiglia-lavoro.

‘Donna in Progress’, presentato dalla Cooperativa Sociale Anchise con il supporto del team Time Vision S.C.AR.L., è un progetto focalizzato sull'orientamento e sul supporto per l'inserimento lavorativo delle donne prive di occupazione. L'iniziativa prevede l'attivazione di servizi come nido e micronido, essenziali per agevolare la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

‘Aequilibria’, proposto dall'I.C.F. – Istituto Centrale Formazione in collaborazione con Rugiada Società Cooperativa Sociale e Unimpresa Campania, è un progetto che punta a creare punti di orientamento per l’occupazione femminile e a offrire servizi dedicati al supporto delle famiglie.

Infine, ‘Castellammare per le Donne’, ideato dalla Fondazione OIERMO Prof Pro Juventute – ETS insieme a Mathesis Formazione e Consulenza e AD ASTRA Società Cooperativa Sociale, mira a sostenere le donne nel percorso di inserimento lavorativo attraverso soluzioni innovative di assistenza all'infanzia e spazi aggregativi per le famiglie. Ciascun progetto avrà una durata di 18 mesi.

"Questi progetti rappresentano un passo significativo verso una comunità sempre più inclusiva e solidale, capace di rispondere ai bisogni delle donne e delle famiglie. Grazie a questi finanziamenti della Regione Campania, stiamo costruendo le basi per un futuro in cui il lavoro e la famiglia non siano più due realtà inconciliabili”, hanno dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza e l’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Polidori.