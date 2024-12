A cura della Redazione

Il celebre pianista Ramin Bahrami sarà protagonista di un esclusivo concerto dal titolo "Quando la Luce è Musica". L'evento, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, è in programma sabato 28 dicembre 2024, alle ore 19.00, presso la suggestiva Chiesa di San Bartolomeo nel Centro Antico di Castellammare di Stabia, situata in Via San Bartolomeo, 25.

“La straordinaria musica del maestro Ramin Bahrami - ha dichiarato Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia - si unisce alla bellezza senza tempo della Chiesa di San Bartolomeo. Questo concerto rappresenta non solo un momento di grande valore artistico, ma anche un simbolo di unione e speranza. Ringrazio il maestro Ramin Bahrami per la sua presenza, che illumina il cuore della nostra città con la forza universale della musica. In un periodo in cui è importante sentirsi vicini, eventi come questi ci aiutano a ritrovare il calore e la bellezza dello stare insieme”.

Ramin Bahrami è considerato uno dei massimi interpreti contemporanei della musica di Johann Sebastian Bach. Nato a Teheran nel 1976, Bahrami ha lasciato l'Iran con la famiglia in giovane età per proseguire gli studi musicali in Europa. Dopo aver completato la sua formazione presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano e successivamente presso la Hochschule für Musik di Stoccarda, ha affinato le sue abilità sotto la guida di maestri di fama internazionale come Wolfgang Bloser e Alexis Weissenberg.

La sua carriera lo ha portato sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Konzerthaus di Berlino, ricevendo ovunque il plauso della critica e del pubblico per la profondità delle sue interpretazioni e la straordinaria capacità di comunicare l’essenza spirituale della musica di Bach.

Bahrami è noto per il suo approccio filologico alla musica barocca, ma anche per la sua capacità di rendere accessibili al grande pubblico le opere del compositore tedesco. Ha inciso numerosi album di successo, che lo hanno consacrato come uno degli artisti più amati nel panorama della musica classica.

L’evento rientra nel cartellone di eventi finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli.