"La proroga della 'zona rossa' nell'area della villa comunale di Castellammare di Stabia e nelle zone della movida conferma l'efficacia di un provvedimento che ha contribuito a migliorare la sicurezza nei nostri territori. Questo intervento ha consentito un lavoro sinergico tra le forze di polizia, nell’esclusivo interesse della sicurezza pubblica e della tutela di cittadini e turisti".

E’ quanto dichiara Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza tenutosi in Prefettura a Napoli e nel quale si è deciso, di concerto con il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, di prorogare il provvedimento per altri tre mesi, fino al 30 giugno 2025, che interessa anche i comuni di Napoli, San Giorgio a Cremano, Pompei e Pozzuoli. In questi primi mesi a Castellammare di Stabia sono state 3.679 le persone controllate di cui 5 allontanate.

"Come ho sempre ribadito - conclude il sindaco Vicinanza -, la sicurezza non ha colore politico ma rappresenta un pilastro fondamentale per il vivere civile. I numeri di questi primi mesi di sperimentazione sono incoraggianti. Un'azione che va di pari passo con il progetto di allungamento dell'orario di presenza della Polizia Municipale sul territorio, in particolar modo nei weekend, con le pattuglie in servizio fino all'una di notte. Ringrazio il Prefetto di Napoli per l'attenzione costante verso la nostra città e per il sostegno a misure che rafforzano il controllo del territorio. Continueremo a collaborare attivamente con le forze dell'ordine affinché queste misure garantiscano il massimo livello di tutela per tutti" -