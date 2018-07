A cura di Mario Cardone

Stop al low cost per la Pompei by night perché passa quest’anno da 2 a 7 euro il biglietto per l'ingresso serale mentre resta ferma la tariffa dell’anno scorso (2 euro) negli altri siti archeologici vesuviani (Boscoreale, Oplonti e Stabia).

Lo annuncia il sindacalista Antonio Pepe, che ha portato avanti per la Cisl la trattativa sul progetto che vede coinvolti i custodi del Parco per la sorveglianza speciale che sono chiamati a svolgere nelle visite notturne del periodo estivo.

Arriva contemporaneamente la notizia che sull’iniziativa di valorizzazione messa in campo dalla Direzione del Parco Archeologico di Pompei, Cisl ed Unsa non hanno apposto la firma perché Osanna e la Direzione del sito, nel circuito serale, non ha incluso l’Anfiteatro e l’area circostante che faceva parte del loro pacchetto di richieste che puntava sia ad assicurare più lavoro (e quindi più retribuzione) ai custodi che a procurare più affari a bar e ristoranti del centro storico della Pompei moderna.

La proposta della Direzione del Parco resta pertanto quella di partenza con visite straordinarie serali per tutti i venerdì ed i sabato estivi dalle ore 20,30 alle 23,30 a partire dal 27 luglio e fino al 28 settembre.

In totale di 18 serate. Il programma di visita si avvale dell’installazione luminosa di Enel Sole. Si parte dalle Terme Suburbane, poco fuori la cinta muraria e l‘accesso dalla via del mare. Da quel punto in poi i visitatori sentiranno echeggiare nell’aria le grida e i rumori tipici delle attività degli artigiani e dei lavoratori provenienti dalle botteghe di via Marina (la bottega del panettiere e il negozio di Furius). Si sentiranno successivamente i rumori e le chiacchiere della padrona di casa nella Domus di Trittolemo, i suoni e le voci che accompagnano e raccontano i ludi apollinari insieme al ritmo dei tamburi e il suono delle musiche delle sacre cerimonie rivolte a Giove nel Capitolium, la confusione del Mercato (Macellum) e le attività dei fulloni (i lavandai) presso l’Edificio di Eumachia. La passeggiata si conclude ogni sera presso il Terrazzo dell’Antiquarium.