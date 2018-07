A cura della Redazione

Collegio dei Revisori dei Conti e primo cittadino di Pompei pronti a collaborare per risolvere la delicata e annosa problematica del Fondo di Produttività.

Incontro positivo e importante quello che si è tenuto stamattina a Palazzo De Fusco. Pietro Amitrano, sindaco di Pompei, ha ricevuto il presidente del Collegio dei Revisori per definire un collaborazione più proficua ed evitare tagli a servizi vitali per una città come Pompei.

Sul tavolo, dunque, temi delicati come il bilancio preventivo 2019/21, le cui procedure dovranno essere avviate già a partire da ottobre/novembre, e il Fondo di Produttività che potrebbe creare non pochi disagi alla città, soprattutto nel pieno della stagione turistica. «Siamo più tranquilli. Grazie a questo confronto - hanno spiegato i Revisori - sono emersi una serie di spunti utili che potrebbero consentire anche la risoluzione della problematica relativa alla copertura dei costi per la turnazione dei vigili urbani».

«Nei prossimi giorni - ha aggiunto Amitrano - gli uffici comunali preposti, in collaborazione con il Collegio, daranno priorità assoluta ad un problema che coinvolge molte importanti città italiane e che Pompei si trascina da oltre un decennio. La nostra città deve poter coprire i turni della Polizia Municipale e assicurare la presenza dei vigili durante tutta la giornata. In questo senso l’amministrazione è decisa a collaborare in tutti i modi con i Revisori, mettendo a disposizione tutti i suoi uffici preposti. Quello che conta è arrivare ad una soluzione in tempi brevi».

(comunicato Comune di Pompei)

