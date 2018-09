A cura della Redazione

E' il giorno della cittadinanza onoraria di Pompei per il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri. L'alto ufficiale della Benemerita ricevrà il riconoscimento questo pomeriggio, alle ore 18, a Palazzo De Fusco, dalle mani del sindaco Pietro Amitrano.

«Dietro il rilancio del sito archeologico di Pompei - si legge nella motivazione del Comune mariano - ci sono state le attività del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri, dal 9 dicembre 2013 direttore generale del Grande Progetto Pompei, fino al 14 febbraio 2016».

Il riferimento è dunque ai risultati ottenuti dal generale allorquando dirigeva la struttura amministrativa del Grande Progetto Pompei, un mega programma di investimenti con 127 milioni di euro di gare aggiudicate, 69 interventi di messa in sicurezza conclusi, 37 domus riaperte al pubblico e molti lavori avviati che hanno consentito di inaugurare nel 2017, ad esempio, tre domus poste lungo via Nocera, che non erano mai state aperte al pubblico.

Grazie a questo lavoro Pompei è tornata a fare notizia per i restauri e per la valenza del sito archeologico, come dimostra anche la costante crescita delle presenze di visitatori.

La serata si concluderà al Teatro Di Costanzo Mattiello dove, alle ore 20, terrà un concerto la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

