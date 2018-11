A cura della Redazione

Potatura urgente dei pioppi su via Ripuaria, nel territorio di Pompei, disagi in vista per la circolazione veicolare sulla strada che costeggia il fiume Sarno. A seguito delle violente ondate di maltempo dei giorni scorsi, il sindaco di Pompei, Pietro Amitrano, su indicazione della Regione Campania, ha adottato l'ordinanza che di fatto vieterà il transito dei veicoli su via Ripuaria in determinati tratti, per consentire la rimozione degli alberi a rischio caduta e scongiurare così possibili pericoli per pedoni e automobilisti.

Gli interventi, specifica l'ordinanza, saranno effettuati in cinque distinte fasi e dureranno ben due mesi. La ditta incaricata lavorerà tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle 7 alle 17.

La prima tranche riguarderà le opere nel tratto di via Ripuaria compreso tra via Molinelle e via Messigno. Sarà consentito solo dirigersi verso via Astolelle e via Molinelle.

La seconda fase interesserà il tratto tra via Messigno e via Morese, con direzioni consentite verso via Messigno, via Morese-via Casone fino agli sbarramenti.

Terza fase, chiusura del tratto tra via Morese e via Moro. Direzioni consentite verso via Moro (Pompei centro), via Comunale Fontanella e via Casone.

Quarta fase: chiusura tratto tra via Comunale Fontanella e via Moregine. In questo caso, verranno apposte delle barriere all'intersezione con via SS 145 (la Statale Sorrentina) con l'indicazione di direzione obbligatoria di percorsi alternativi per Pompei e Castellammare di Stabia.

Infine, la quinta fase di interventi, con la chiusura del tratto di via Ripuaria compreso tra via SS145 e via Moregine/via Ponte Izzo. Anche qui verranno indicati percorsi alternativi per Pompeie Castellammare.

In tutti e cinque i casi, la circolazione è inibita anche ai mezzi di trasporto pubblico e agli autocarri.

