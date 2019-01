A cura della Redazione

I direttori dei musei italiani che hanno concluso il loro mandato a tempo potranno esserer valutati, nel loro operato, da una commissione di esperti. E' quanto evidenzia il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli. Potrebbe, dunque, non esserci alcun concorso per la selezione dei nuovi responsabili, bensì un approfondimento del lavoro svolto e la conseguente valutazione dei risultati ottenuti durante la loro reggenza.

Il caso riguarda anche Pompei, dopo che l'ormai ex direttore generale del Parco Archeologico, il prof. Massimo Osanna, da quattro anni in carica, ha concluso il suo mandato nei giorni scorsi. Lo stesso ha detto, in occasione del suo discorso di commiato, di voler partecipare ad un eventuale concorso per ricoprire di nuovo l'incarico. Osanna, dunque, potrebbe in realtà tornare a guidare la Soprintendenza vesuviana per "meriti".

