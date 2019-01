A cura della Redazione

Alfonsina Russo è la nuova diirettrice ad interim del Parco Archeologico di Pompei. Subentra all'uscente Massimo Osanna. Resterò inc arica fino a quando il MIBAC non nominerà il nuovo direttore generale.

Alfonsina Russo, attuale Direttrice del Parco Archeologico del Colosseo dal 2017, dirigerà le attività del Parco Archeologico di Pompei fino alla nomina del successivo Direttore Generale.

«Sarà garantita la totale attenzione alle attività del Parco Archeologico nel segno di una assoluta continuità delle procedure in corso. In questa fase di mia permanenza non ci saranno cambiamenti - ha dichiarato Alfonsina Russo - ma si proseguirà nel solco già tracciato in maniera ottimale, con risultati riconosciuti a livello internazionale, da Massimo Osanna, grazie all’eccezionale lavoro di squadra condotto dai funzionari e da tutto il personale del Parco Archeologico di Pompei».

Ieri si è insedita negli uffici della Soprintendenza, accolta anche dal suo predecessore, il prof. Osanna.

Alfonsina Russo è archeologa, specializzata e dottore di ricerca in archeologia classica, dal 2009 è dirigente del Ministero dei Beni Culturali. Nella sua attività professionale ha operato in Magna Grecia, nel Molise e nel Lazio. Si è occupata di allestimenti museali e di gestione di musei, di allestimenti di importanti mostre in Italia e all’estero. Ha curato numerose pubblicazioni scientifiche e ha tenuto conferenze presso prestigiose Università italiane e straniere. E’ stata Soprintendente Archeologo per l’Etruria meridionale e Soprintendente per l’Archeologia belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale. Dal 2017 è a capo del Parco Archeologico del Colosseo di Roma.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook