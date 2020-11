A cura della Redazione

Uffici comunali chiusi al pubblico a Pompei e smart working per i dipendenti. Restano accessibili ai cittadini unicamente i servizi di Stato Civile solo per certificati di nascita e morte; Anagrafe per il rinnovo delle carte di identità smarrite; Protocollo per gli atti in scadenza.

Tutti gli altri uffici potranno essere contattati per appuntamento o a mezzo mail-pec.

Chiusi al pubblico anche il Cimitero comunale, operativo solo per servizi di pompe funebri e attività connesse, e il Comando di Polizia Locale, contattabile solo per urgenze. Gli agenti saranno ovviamente in servizio in piena operatività, soprattutto per far rispettare le norme anti-contagio e le restrizioni valevoli per la zona rossa in cui ricade l'intera Campania.

Fino al 29 novembre, infine, verrà sospeso sul territorio comunale il servizio della sosta a pagamento (strisce blu).

“Queste restrizioni sono ormai inevitabili per limitare al massimo il rischio di contagio a fronte dei numeri in preoccupante crescita – afferma il sindaco Carmine Lo Sapio –. Ancora una volta faccio appello al senso di responsabilità dei cittadini invitandoli a limitare quanto più possibile gli spostamenti. Siamo in una situazione critica e dobbiamo, purtroppo, fare tutti un ulteriore sacrificio. Pompei sta pagando un prezzo alto per le ricadute economiche che questa pandemia sta avendo sulla città, ma soprattutto sulla salute delle persone. Molti cittadini sono in isolamento fiduciario e in quarantena. Le misure imposte dal Governo su livello nazionale iniziano a dare i propri frutti, ma solo restando a casa il più possibile - conclude Lo Sapio -, limitando i contatti con le persone e i familiari, riusciremo a bloccare la diffusione del contagio”.