A cura della Redazione

Il Comune di Pompei ottiene la qualifica massima come Stazione Appaltante: può gestire appalti senza limiti di importo.

Pompei si conferma modello di efficienza amministrativa. Con il nuovo Codice degli Appalti solo gli Enti qualificati possono gestire appalti sopra una certa soglia economica. Il Comune di Pompei ha ottenuto il livello massimo di qualificazione – il livello avanzato – sia per i lavori pubblici che per i servizi e forniture, senza limiti di importo.

Questo riconoscimento consente al Comune non solo di gestire autonomamente qualsiasi tipo di appalto, ma anche di operare come Centrale di Committenza per altri enti pubblici, centralizzando e razionalizzando le procedure di gara per beni, servizi e lavori.

“Un risultato importante – dichiara il sindaco Carmine Lo Sapio – che premia l’impegno dell’amministrazione e dei nostri uffici tecnici. Pompei dimostra di essere un Comune efficiente, in grado di programmare e gestire risorse pubbliche in modo moderno, trasparente e autonomo. Questo riconoscimento ci rende orgogliosi e ci sprona a fare ancora di più per i cittadini”.