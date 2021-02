A cura della Redazione

Oltraggia e minaccia i poliziotti, denunciato 41enne di Torre Annunziata in trasferta a Pompei.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pompei hanno controllato in piazza Vittorio Veneto I.C., 41enne oplontino con precedenti di polizia. L'uomo, durante il controllo, ha inveito contro gli operatori spintonandoli e, per tale motivo, è stato denunciato per oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sempre nella giornata di ieri, i poliziotti, con il supporto dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino di Pompei..

Nel corso dell’attività sono state identificate 93 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllati 56 autoveicoli, 3 motoveicoli ed è stata contestata una violazione del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa; inoltre, sono state controllate 11 persone sottoposte agli arresti domiciliari.