A cura della Redazione

Una ragazza di 24 anni, Grazia Severino, è rimasta uccisa per diverse coltellate all'addome in un box di un condominio in via Carlo Alberto a Pompei.

Trasportata urgentemente all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, la ragazza sarebbe morta per le gravi ferite riportate.

Dalle una prima ricostruzione la 24enne sarebbe stata aggredita e poi colpita con almeno tre coltellate. Aveva anche entrambe le caviglie spezzate e tracce di violenza sul corpo.