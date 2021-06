A cura della Redazione

Manifestazione di interesse a collaborare con Il Comune di Pompei per l’organizzazione/erogazione di soggiorni per cure termali con trasporto gratuito, rivolti agli anziani residenti nel territorio comunale

Così come negli anni precedenti, il Comune di Pompei per il mese di luglio, intende organizzare dei soggiorni benessere per gli anziani della città. Si tratta di attività pendolari, con trasporto gratuito in autobus presso le strutture termali della Regione Campania.

Al fine di garantire ad ogni potenziale operatore delle cure termali un adeguato livello di pubblicità in merito alle condizioni e alle modalità di erogazione dei servizi, l’Amministrazione ha avviato un avviso per una manifestazione di interesse rivolto agli operatori del settore.

Gli interessati, devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/06/2021, la propria manifestazione di interesse, contenente una relazione dettagliata sulla ubicazione e le caratteristiche della struttura termale, le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Le candidature considerate ricevibili dal Settore II saranno valutate ai fini della definizione del rapporto convenzionale per l'erogazione dei servizi di cure termali in collaborazione con il Comune di Pompei.