Nei giorni scorsi, dopo una riunione a palazzo De Fusco con il sindaco Carmine Lo Sapio e i referenti sindacali, l’attività di controllo del territorio ad opera della polizia Locale, guidata dal comandante Gaetano Petrocelli è stata fortemente potenziata.

Quattro auto e altrettante moto pattuglie, coordinate dal maggiore Ferdinando Cataldo, hanno effettuato un largo raggio in tutta la città.

Novantasei i veicoli controllati. Trentasei i verbali elevati. Le zone maggiormente interessate dai controlli sono state: via Mazzini, Piazza Falcone e Borsellino e piazza Bartolo Longo. Sono state, inoltre, effettuate 11 verifiche in altrettanti esercizi pubblici del centro cittadino. Sei esercenti sono stati sanzionati e segnalati agli uffici comunali competenti per “occupazione abusiva” o “in eccesso” di spazi pubblici.

I controlli a tappeto proseguiranno anche nei prossimi giorni.