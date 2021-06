A cura della Redazione

GIVOVA sostiene e promuove in qualità di sponsor la Festa della Musica a Pompei. La città mariana ha aderito al circuito dei partner della Festa della Musica internazionale, sostenuta dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBACT), con la Direzione Artistica di Giuseppe Scagliarini, founder del laboratorio di Design e Turismo Culturale Sensi Linguaggi Creativi.

Al via lunedì 21 giugno, presso la suggestiva location Habita79 – Hotel & Spa in Pompei, la sesta edizione, che segna l’avvio della stagione estiva, festeggiata dall’antichità come passaggio propizio che assicura prosperità, gioia e salute.

Quest’anno, lo slogan dell’iniziativa musicale é “La Festa della Musica non ha confini”. GIVOVA ha accolto con grande interesse quest’evento, che rilancia Pompei nel panorama delle città d’arte, della cultura e del turismo di qualità.

Nel pieno rispetto delle norme sanitarie, lo spettacolo vedrà la partecipazione di circa cento artisti, tra dilettanti e professionisti, che dedicheranno la loro esibizione al tastierista vesuviano Joe Amoruso, recentemente scomparso.

Tra gli artisti più prestigiosi, vedremo la partecipazione di Antonio Onorato, Alessandro La Corte, Pasquale De Angelis, Pino Tafuto, Leonardo De Lorenzo, Antonio Izzo, Alfonso D’Apuzzo, Francesca Maresca, Paolo Del Vecchio, Metalli, Beatrice Valente, Gianpiero De Honestis, Gianmarco Santarpino, Domenico Guastafierro, Igor Di Martino, Alessandro D’Auria, Alessandra Tumolillo, Tommy Miglietta e Kunteo e Antonio Langone. Ospiti graditissimi saranno Gigi Di Luca, Mariasole Di Maio, Mario Grazio Balzano e l’Associazione Napul’è Sound e concluderà la kermesse la guest star Andrea Sannino,

Alla conduzione Angela Rosa D’Auria e Peppe Croce, che animeranno la manifestazione, divenuta nel corso degli anni un appuntamento istituzionale e quest’anno più che mai, attesissimo.

E’ un appuntamento speciale, che segna quasi un ponte verso la rinascita, e GIVOVA è lieta e onorata di supportare una manifestazione a Pompei con musica e ospiti di qualità.