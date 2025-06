A cura della Redazione

Prende il via sabato 21 giugno, alle ore 20, in piazza Bartolo Longo a Pompei, la decima edizione pompeiana della Festa della Musica.

Un viaggio attraverso i racconti, le storie, gli interpreti dell'area vesuviana. E' la festa del territorio, della Grande Pompei, che va da Napoli ai Monti Lattari, ai Paesi vesuviani.

Le Istituzioni, Comune, Regione, Unpli Nazionale e i partners, hanno sempre creduto in questo progetto, oggi curato dalla Pro Loco Pompei Today, associazione di promozione sociale e dal direttore artistico Giuseppe Scagliarini, quest'ultimo veterano degli eventi culturali in città.

La musica è diventata uno strumento di coesione tra generazioni, classi sociali e culture diverse, trasformando piazze, strade, parchi e musei in spazi di democrazia partecipata. Questa decima edizione è dedicata a Napoli, la prima città italiana che ha accolto nel 1995 l'evento, assieme a 120 paesi del mondo che oggi celebrano la festa della musica.

L'evento emerge come un laboratorio di cittadinanza attiva e identità condivisa, dove ogni 21 giugno, oltre 3 milioni di persone in Italia celebrano non solo la musica, ma l'idea stessa di comunità.

Si esibiranno sul palco in piazza Bartolo Longo: Sal & Micheal Fenix, Pompei Children's Choir & Le Note Blu, Maria Angela Iozzino, Luca Venditto, Sòria, Espedito De Marino, Diego Moreno, Valentina Ranalli & Tony Miele, Iacentino & Rosy. Tra gli ospiti: Andrea Del Castello, Silver Mele, Orsola Supino, Rossella Esposito. Alla conduzione: Franco Simeri di Radio Marte e Sonia Di Domenico di Radio Base.