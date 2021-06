A cura della Redazione

Spara con una pistola a salve contro l'albergo in cui alloggia l'ex moglie con il suo nuovo compagno.

E' accaduto stamattina intorno alle ore 11 a Pompei in via Plinio. L'uomo, già identificato e sottoposto a fermo in seguito alle indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Pompei, agli ordini del luogotenente Angelo Esposito, insieme a quelli della Compagnia di Toprre Annunziata, guidata dal maggiore Simone Rinaldi, avrebbe agito in preda ad un raptus di gelosia..