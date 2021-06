A cura della Redazione

Pompei, disposto il sequestro di un’azienda operante nel settore edile per scarico abusivo di reflui industriali e realizzazione di opere senza autorizzazioni.

Questa mattina i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli (Noe), unitamente ai militari dell'Arma locale, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta della Procura della Repubblica oplontina, hanno proceduto al sequestro dell'azienda della Dg Scavi s.r.l., con sede legale in Castellammare di Stabia e sede operativa in Pompei, operante nel settore del movimento terra e dell’attività edilizia, il cui legale rappresentante è ritenuto responsabile dei reati di scarico abusivo di reflui industriali e abbandono di rifiuti speciali pericolosi e di realizzazione di opere edilizie, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza dei titoli autorizzativi previsti.



In particolare, le indagini, espletate dai carabinieri del Noe Napoli con la collaborazione tecnica dell'Arpac e coordinate dalla Procura della Repubblica oplontina, hanno permesso di accertare che la Dg Scavi s.r.l. aveva posto in essere:



- l'illecito stoccaggio, in area esterna ed esposta agli agenti atmosferici, di rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da materiale inerte da demolizione, scarti in plastica, residui di rifiuti solidi urbani; l'illecito scarico, sul nudo terreno, delle acque di dilavamento dei piazzali e degli olii provenienti dai sistemi idraulici e meccanici degli automezzi ivi parcheggiati;



- la realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, di strutture fisse in ferro e calcestruzzo, adibite ad uffici, spogliatoi per il personale e servizi igienici, in assenza di titoli autorizzativi.



Nel corso dell'attività ispettiva i militari del Noe di Napoli hanno rinvenuto 3 vasche interrate, prive di certificazione di tenuta stagna, piene di reflui biologici provenienti dai servizi igienici, per le quali la società non disponeva dei titoli autorizzativi allo stoccaggio e non era in grado di fornire i formulari attestanti il regolare smaltimento dei reflui.



Il sequestro preventivo dell'azienda, secondo quanto ritenuto dal Giudice delle indagini preliminari di Torre Annunziata, si è reso necessario in quanto vi è il fondato motivo di ritenere che la prosecuzione dell'utilizzo dell'area sequestrata determinerebbe l'aggravamento delle conseguenze dei reati, la protrazione della commissione degli stessi e la compromissione ulteriore dell'ambiente circostante.

Nel caso specifico la Procura, trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, ne ha disposto lo sgombero, nel termine di 5 giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, da tutto quanto in essa illecitamente stoccato (rifiuti solidi e liquidi) e depositato (materie prime e prodotti di lavorazione).



Il sequestro si inserisce nella più ampia ed articolata campagna di controlli che i carabinieri per la Tutela Ambientale e della Transizione Ecologica di Napoli e i carabinieri Forestali della Campania, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'Arpac, stanno svolgendo, sotto il coordinamento sinergico delle Procure della Repubblica di Avellino, Nocera Inferiore e Torre Annunziata, finalizzata ad accertare e rimuovere le cause dell'inquinamento del fiume Sarno, ed avente ad oggetto le aziende ubicate nel territorio compreso nel bacino idrografico di detto corso d'acqua, al fine di individuare gli scarichi abusivi di reflui industriali recapitati direttamente o indirettamente nel fiume Sarno ed interrompere le attività illegali che influiscono negativamente sullo stato di salute del suddetto corso d'acqua.



Gli accertamenti sin qui espletati hanno evidenziato che le principali cause di inquinamento del fiume Sarno sono riconducibili a scarichi di reflui industriali effettuati illegalmente da aziende e scarichi di acque piovane di dilavamento, provenienti dai piazzali esterni delle attività produttive, interessati dallo stoccaggio di rifiuti speciali e/o dal deposito di materiali contaminati.