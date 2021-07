A cura della Redazione

Presentato il cartellone degli eventi estivi a Pompei, che prenderà il via dal 15 luglio prossimo e si protrarrà fino ad agosto. Il programma spazierà dalle iniziative culturali alle presentazioni di libri, fino a spettacoli musicali.

Location, il Parco della Fonte Salutare e le principali piazze cittadine.

Musica protagonista con il Pompei in Jazz dal 20 al 22 luglio in piazza Immacolata (ore 21) e il concerto di Eugenio Bennato il 10 agosto in piazza Bartolo Longo (ore 21).

Dal 20 al 22 agosto spazio ai mercatini dell'antiquariato in piazza Immacolata (dalle ore 9 alle 21).