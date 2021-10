A cura della Redazione

A Pompei, in occasione del 17° anniversario del conferimento del titolo di Città, l’amministrazione Lo Sapio ha organizzato la Festa della Città.

Tre giorni all’insegna della musica, della gastronomia e del teatro.

Si parte venerdì 8 ottobre alle ore 19:30 con l’apertura dello spazio dedicato all’enogastronomia locale: un percorso gratuito tra le eccellenze gastronomiche e le produzioni locali. La serata sarà allietata dal quartetto Jazz "Divieto di Swing". I cittadini potranno accreditarsi all’indirizzo 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊@𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒆.𝒑𝒐𝒎𝒑𝒆𝒊.𝒏𝒂.𝒊𝒕 specificando l’oggetto: 𝗗𝗘𝗚𝗨𝗦𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘, il nome e il cognome dei partecipanti e l’orario di ingresso. Per accedere all’area Food sono, infatti, previste due turnazioni. La prima dalle 19:30 alle 20:30, la seconda dalle 21:00 alle 22:00. Per partecipare a tutti gli eventi sarà necessario essere in possesso del Green Pass.

La manifestazione prosegue sabato 9 ottobre, quando alle ore 10:30 il teatro Di Costanzo Mattiello ospiterà la terza edizione del Premio Maiuri durante la quale, il premio, verrà conferito al professor Aoyagi Masanori. Seguirà lo spettacolo dei Tableaux Vivants con un omaggio a Caravaggio. Sempre il teatro Di Costanzo Mattiello, sabato sera alle ore 20:30, ospiterà lo spettacolo di cabaret di Biagio Izzo dal titolo “Un italiano di Napoli”. Per accedere allo spettacolo bisognerà essere in possesso del Green Pass ed è necessario prenotarsi all’indirizzo 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊@𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒆.𝒑𝒐𝒎𝒑𝒆𝒊.𝒏𝒂.𝒊𝒕 specificando nell’oggetto: 𝗦𝗣𝗘𝗧𝗧𝗔𝗖𝗢𝗟𝗢 𝗕𝗜𝗔𝗚𝗜𝗢 𝗜𝗭𝗭𝗢

La giornata conclusiva (domenica 10 ottobre) della Festa della Città prevede: alle ore 19:30 una cerimonia di premiazione dei giovani campioni pompeiani che con le proprie gesta hanno dato lustro alla città e (alle 20:30) l’esibizione conclusiva dell’Artemus Ensamble assieme alla band Storie Distratte per un concerto pop-sinfonico con arrangiamenti delle musiche di Fabrizio De Andrè. Anche in questo caso, per partecipare alla serata sarà necessario essere in possesso del Green Pass e della prenotazione via mail all’indirizzo 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊@𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒆.𝒑𝒐𝒎𝒑𝒆𝒊.𝒏𝒂.𝒊𝒕 con all’oggetto: 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗔𝗥𝗧𝗘𝗠𝗨𝗦