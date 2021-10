A cura della Redazione

Il comune di Pompei ha pubblicato sull’Albo comunale gli avvisi per ottenere i buoni libro, sia quelli in favore delle famiglie sia quelli destinati alle librerie e cartolibrerie interessate ad accreditarsi.

Aperti i termini per la presentazione delle istanze relative ai "Buoni Libro" che saranno erogati sotto forma di voucher da utilizzare presso le librerie accreditate, per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022 per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado Statali e Paritarie del territorio di Pompei.

Le domande per la richiesta del voucher devono essere presentate al protocollo del Comune di Pompei all'indirizzo [email protected] entro il giorno 15 novembre 2021, dalle famiglie degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado Statali e paritarie del territorio comunale, qualunque ne sia la residenza.

Sono ammessi al beneficio gli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e Il grado appartenenti a famiglie che presentino un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2021 rientrante nelle seguenti 2 fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;

Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.

Nel caso di attestazione ISEE pari a zero perché relativa a redditi esonerati (non soggetti ad lrpef), oppure nel caso di un nucleo familiare che non abbia percepito redditi nell'anno 2020, si richiede alla famiglia di attestare e quantificare, pena l'esclusione dal beneficio, le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.

Il modello di domanda è scaricabile all'indirizzo web https://bit.ly/3BnutO6

E' necessario allegare al modello di domanda:

attestazione I.S.E.E. 2021 in corso di validità;

copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente

copia codice fiscale del richiedente

Successivamente alla scadenza per la trasmissione delle istanze, l'Ufficio Pubblica Istruzione procederà alla formazione dell'elenco degli aventi diritto che verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni.