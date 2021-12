A cura della Redazione

Oggi pomeriggio a Pompei si darà ufficialmente il via ai festeggiamenti per il Natale 2021 con l’accensione delle luci del grande albero in piazza.

L’intera cittadinanza è invitata ad assistere al magico momento dell’illuminazione a festa dell’albero, alle ore 17:30 in piazza Bartolo Longo.

Un momento speciale pensato per tutta la comunità, ma soprattutto per i più piccoli che verranno catapultati nell’atmosfera natalizia grazie alla musica dal vivo della “Babbo Natale Band” e alle caramelle e allo zucchero filato che gli elfi, piccoli aiutanti di Santa Claus, distribuiranno ai bambini per rendere ancora più magico il momento dell’accensione dell’albero.