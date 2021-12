A cura della Redazione

Appuntamento da non perdere a Pompei domenica 12 dicembre: in piazza Schettini verrà allestito il Villaggio di Babbo Natale, un’esperienza a 360 gradi all’interno dello spirito natalizio in piena e totale sicurezza con le strutture gonfiabili.

Durante la giornata ci sarà musica e animazione per bambini con la distribuzione di zucchero filato, pop corn e palloncini scolpiti. Il villaggio sarà operativo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Sempre il 12, l'animazione per bambini sarà presente anche all'esterno delle parrocchie. Le zone coperte domenica 12 saranno: Mariconda, Fontanelle, Messigno e via Aldo Moro.

Domenica 19, invece, toccherà alle Parrocchie di Sacro Cuore, Bartolo Longo, S.S. Salvatore, Parrelle, Tre Ponti.