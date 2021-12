A cura della Redazione

Un nuovo cavalcavia è stato aperto al traffico questa mattina nella città di Pompei.

Presenti al taglio del nastro il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ed i responsabili territoriali di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Realizzato da RFI, il cavalcavia ha permesso di eliminare definitivamente il passaggio a livello di via Masseria Curato, innalzando così gli standard di regolarità della circolazione ferroviaria e della sicurezza stradale, oltre a migliorare la viabilità nella zona in prossimità degli Scavi di Pompei, per un investimento economico complessivo di 13 milioni di euro.

Lungo circa 300 metri, con piattaforma stradale di 8 metri e marciapiedi di larghezza netta di 1,50 metri, il nuovo cavalcavia si innesta sulla viabilità realizzata in precedenza da RFI scavalcando la linea ferroviaria Napoli-Battipaglia, e si collega con il passaggio a livello di via Stabiana, che sarà progressivamente sostituito da un sottopasso pedonale sempre a cura e spese di RFI.

Gli interventi rientrano in un più ampio programma di RFI per l'eliminazione dei passaggi a livello in Campania per migliorare i livelli di affidabilità del traffico ferroviario e stradale, come testimoniato dalla chiusura dei passaggi a livello di via Masseria Curato e di via Acquasalsa.

"Lentamente Pompei cambia. Oggi un’altra pietra è stata aggiunta a questo processo di evoluzione", ha commentato il primo cittadino di Pompei Lo Sapio al taglio del nastro.

"Con l'apertura oggi di questo cavalcavia - ha aggiunto il sindaco - la città acquista una nuova strada, una nuova viabilità grazie a cui decongestionare il traffico, bypassare il passaggio a livello eliminando code e rischi, muoversi con maggiore facilità sia all'interno della città che verso le città vicine. Oggi, seppur seguendo con un iter lunghissimo che non può essere imputato a qualcuno in particolare, si realizza un altro punto del programma con cui mi sono presentato agli elettori. Ad un anno dal mio insediamento - ha concluso Lo Sapio - posso dire serenamente che la mia Amministrazione ha realizzato tutte le opere pubbliche che avevamo inserito nel programma".