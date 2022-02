A cura della Redazione

Storia a lieto fine a Pompei, dove un cane di razza San Bernardo è stato salvato dagli agenti della Polizia Locale.

L'animale, infreddolito e affamato è stato trovato dinanzi all'ingresso degli Scavi di piazza Anfiteatro. Non aveva il microchip. Le sue condizioni di salute sono apparse piuttosto serie, anche perché era disidradato e rischiava di andare in ipotermia per il freddo. I vigili urbani accorsi sul posto lo hanno immediatamente rifocillato.

Il cane è stato affidato poi alle cure del canile di Ottaviano, convenzionato con il Comune di Pompei. Sul posto è intervenuto anche il “Garante dei Disabili” dell’Ente, Angelo Di Prisco, nominato lo scorso mercoledì dal sindaco Carmine Lo Sapio.

E proprio dal primo cittadino arrivano i complimenti agli agenti della Municipale che hanno salvato il trovatello: “Li ringrazio per l’intervento. Gli amici a quattro zampe sono i nostri migliori compagni di viaggio, e a loro va tutto il nostro amore incondizionato”, ha detto Lo Sapio.