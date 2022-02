A cura della Redazione

Presentata a Pompei la nuova campagna informativa e comunicativa sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti affinché si trasformino in risorsa nell'ambito dell'economia circolare.

Per migliorare ulteriormente il servizio di igiene urbana, e incrementare cicli virtuosi, l’Amministrazione comunale e la Win Ecology – la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – hanno deciso di avviare un nuovo ‘Piano di Comunicazione’ che prevede la diffusione delle informazioni utili al conferimento sistematico dei rifiuti, rivolgendo l’attenzione ai cittadini, agli studenti di ogni ordine e grado, ai pellegrini in visita al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, ed ai turisti in visita al Parco Archeologico.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre al sindaco Carmine Lo Sapio e l'assessora all'Ecologia, Raffaella Di Martino, la vicesindaca e assessora alla Sanità, Andreina Esposito, il direttore generale degli Scavi, Gabriel Zuchtriegel, e mons. Pietro Caggiano, in rappresentanza della Curia e dell'Arcivescovo Prelato Tommaso Caputo.

“Pompei si ‘differenzia’ anche nella raccolta dei rifiuti - ha esordito Lo Sapio -. Fornendo una corretta informazione in merito alle diverse tipologie, per il corretto conferimento e smaltimento, i rifiuti - tradizionalmente considerati fonti di inquinamento - se ben gestiti, possono diventare una fonte preziosa di materie prime. Sono felice di vedere in prima fila, al mio fianco, il direttore generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel e Monsignor Pietro Caggiano, in rappresentanza di Sua Eccellenza l’Arcivescovo Tommaso Caputo. ‘Insieme per differenziare’, ascoltando anche i loro suggerimenti e osservazioni”.

Per i turisti e i pellegrini, nel Parco Archeologico e nel Santuario, saranno distribuiti gli “Scan Me”, Qr Code per scaricare in italiano, cinese, russo, spagnolo, francese e inglese la guida per differenziare i rifiuti.

Nell'ambito del progetto-scuola, “Un gioco da ragazzi” e le “eco-interviste” vedranno protagonisti gli studenti pompeiani per la creazione di slogan da utilizzare per la campagna informativa.

Infine, la prevenzione e repressione dei reati ambientali potranno giovarsi del nuovo sistema di videosorveglianza per identificare chi abbandona i rifiuti pericolosi creando discariche abusive.

“Il Comune creerà una pagina Facebook per dare la possibilità ai cittadini di denunciare i reati ambientali che avvengono sotto le loro abitazioni - ha dichiarato l'assessora Di Martino -. E’ inconcepibile che il Comune impieghi risorse economiche per ripulire le aree dalle discariche abusive, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, e dopo poche ore, quelle stesse aree interessate dalla bonifica, sono nuovamente invase da rifiuti pericolosi”.

“Le discariche illegali rilasciano tossine molto pericolose - spiega la vicesindaca Esposito -. Da pediatra segnalo che molte mamme che vivono nelle vicinanze di queste discariche partorisco, purtroppo, bambini sotto peso o con malformazioni. Invito i dirigenti scolastici a far crescere i nostri figli con la cultura del rispetto dell’ambiente”.

La Win Ecology, guidata dall'amministratore delegato Maurizio Loreto, nei prossimi giorni distribuirà il materiale informativo all’utenza per “educarla” alla differenziata.