A cura della Redazione

La giunta comunale di Pompei, guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio, ha approvato la scheda progettuale per accedere a fondi Pnrr, per un importo complessivo di un milione e 200mila euro, per la realizzazione di una palestra, annessa all’istituto scolastico “Amedeo Maiuri”, dove ora c’è un semplice campetto polivalente all’aperto.

“E’ volontà di questa Amministrazione favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole - ha detto Lo Sapio -, riducendo il divario infrastrutturale esistente e rafforzando le attività e gli impianti sportivi, così da combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali”.

Il progetto della nuova costruzione di un edificio da destinare esclusivamente a palestra scolastica, a servizio della scuola media statale Amedeo Maiuri, è stato seguito nelle varie fasi dall’assessore all’Edilizia Scolastica, Michele Troianiello.