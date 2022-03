A cura della Redazione

Controlli della Polizia di Stato a Pompei. Gli agenti del locale Commissariato, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario in piazza Bartolo Longo, via Plinio e nelle strade limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 81 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, controllati 53 autoveicoli.

Contestate quattro violazioni del Codice della Strada: per mancato uso delle cinture di sicurezza, per circolazione a bordo di autoveicoli privi dispositivi di segnalazione visiva e per non aver ottemperato all’alt.