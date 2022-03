A cura della Redazione

La Città Metropolitana di Napoli dà il via libera all'accesso ai finanziamenti del PNRR per due progetti di mobilità sostenibile a Pompei.

Si tratta della rigenerazione urbana di via Roma, la strada che collega il Parco Archeologico al Santuario, e della realizzazione di una pista ciclabile in via Aldo Moro, nel quartiere "167".

Il sindaco, nonché neo eletto consigliere della Città Metropolitana, Carmine Lo Sapio, ha ringraziato "la mia squadra di Governo, assessori e consiglieri, ed i tecnici e dirigenti del Comune, per la celerità e la professionalità impressa nel produrre i progetti vincenti. Nonostante i tempi ristretti e la complessità del lavoro, dirigenti e funzionari non hanno deluso le aspettative”.

La “mobilità sostenibile” è il comune denominatore dei due progetti da 3 milioni di euro, 2 milioni e 500 mila euro per via Roma e 500 mila euro per via Aldo Moro.

Gli indirizzi dell’Amministrazione Lo Sapio sono orientati in particolare ad una ridistribuzione modale che veda un calo effettivo del traffico veicolare privato, con conseguente abbassamento dei livelli di inquinamento e congestione stradale.