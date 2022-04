A cura della Redazione

Non si ferma all'alt della Polizia e cerca di fuggire. E' accaduto a Pompei dove gli agenti del locale Commissariato hanno intimato al conducente di un'auto di fermarsi per un controllo in via Unità d'Italia.

L'uomo alla guida, però, ha accelerato. Ne è scaturito così un breve inseguimento nel corso del quale ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ma, dopo pochi metri, è stato raggiunto e bloccato.

Un 28enne di Torre del Greco è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente poiché mai conseguita. Inoltre, è stato sanzionato per non essersi fermato all’alt, mentre il passeggero per incauto affidamento del veicolo in quanto proprietario.

Infine i poliziotti hanno rinvenuto nel bagagliaio della vettura 309 pacchetti di sigarette di varie marche e 135 tagliandi di “gratta e vinci” che sono stati sequestrati.