A cura della Redazione

Ordinanza per disciplinare la movida a Pompei, dopo i continui episodi di violenze e intemperanze messe in atto soprattutto dai giovani. Il sindaco Carmine Lo Sapio firma il provvedimento di scurezza a tutela dei cittadini, emulando così il sindaco di Napoli che nei mesi scorsi aveva emanato un dispositivo dello stesso tenore per arginare gli effetti spesso "devastanti" della movida.

Le forze dell’ordine hanno, così, a disposizione uno strumento valido atto a prevenire episodi violenti. La task force straordinaria della Polizia Municipale, disposta dal primo cittadino, dalla serata di sabato 7 maggio, e fino a tarda notte, sarà operativa sull’intero territorio comunale per vigilare sul rispetto del decreto sindacale.

Sanzioni fino a 3mila euro per i trasgressori, in particolare gli esercenti pubblici la cui attività, in caso di violazioni gravi e reiterate, potrebbe essere chiusa per un massimo di 20 giorni.

Per le persone, invece, potrebbe essere disposto il DASPO urbano.

Tra i punti principali, l'ordinanza dispone che i locali debbano chiudere alle 2. Vietata inoltre la vendita di bevande alcoliche dalle 21 e interdetta la fruizione di piazza “Falcone e Borsellino” dalle 20 alle 9.

Nel dettaglio, si dispone, con decorrenza immediata, e fino al 2 ottobre 2022, su tutto il territorio comunale: chiusura di tutti i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande entro le ore 2, con fascia oraria di apertura consentita dalle ore 6.del mattino alle ore 2 di notte; dalle ore 21 e fino alle ore 2 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico; sono vietati affollamenti e assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico; ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante, nonché servizi di ristorazione, la vendita di bevande alcoliche è consentita solo con servizi al banco o ai tavoli; è fatto divieto a chiunque, sul territorio comunale, di vendere per asporto, sia in forma fissa che ambulante, bevande contenute in contenitori in vetro, anche se dispensate da distributori automatici e di consumare bevande contenute in contenitori di vetro in luoghi pubblici.

Ed ancora, dalle ore 20 alle ore 9, tutti i giorni, viene disposta la chiusura totale di Piazza Falcone e Borsellino, con divieto di sosta e circolazione ed eventuale rimozione coatta di veicoli e motocicli; è fatto infine divieto di emissioni sonore negli spazi all’aperto, sia pubblici che privati.