Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita a Pompei il prossimo venerdì 27 maggio. Lo annuncia il sindaco Carmine Lo Sapio, a margine di una conferenza stampa indetta per fugare tutte le voci relative a possibili fibrillazioni nella maggioranza che lo sostiene. L'ultima volta del Capo dello Stato nella città degli Scavi fu nel 2016, in occasione dell'inaugurazione della mostra "Mitoraj a Pompei" al sito archeologico.

Al momento, non è ancora definittao il programma della giornata che vedrà la massima autorità dello Stato giungere nella città mariana. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Sul versante politico, Lo Sapio ha affermato con vigore che “Giuseppe La Marca è il nostro presidente del Consiglio comunale. Nessuno della mia maggioranza ha mai posto la ‘questione presidente’. Tutti insieme smentiamo il chiacchiericcio di strada che non fa parte del nostro modo di fare politica, seria, e di amministrare con capacità per il bene della città".

“Sono i fatti a smentire i ‘pettegolezzi' - ha continuato il sindaco - Insieme agli assessori e ai consiglieri comunali di maggioranza formiamo una squadra, unita e forte, composta da professionisti, seri, preparati, capaci e carichi di entusiasmo. Le ‘fantasie’ di qualche regista, che sicuramente non fa parte di questa maggioranza, non giovano alla città, non giovano alla grande progettualità che abbiamo posto in essere in poco meno di 19 mesi di governo cittadino, e non giovano neanche a chi le alimenta".

Lo Sapio rivendica poi i primati della sua Amministrazione. "Noi siamo il governo che ha portato per la prima volta un ministro nella Casa comunale, il 20 maggio consegnerò le chiavi della città al ministro della Cultura Dario Franceschini; che ha spostato il tavolo istituzionale del 17 maggio per la sottoscrizione del Cis - tra Coverno e sindaci del contratto ‘Vesuvio-Pompei-Napoli’ - da Roma a Pompei, alla presenza del ministro Mara Carfagna; e siamo il governo che, per la prima volta, farà gli onori di casa ad un Presidente della Repubblica. Pompei, per la prima volta nella storia, sta vivendo un momento fortunato che noi abbiamo saputo cogliere mettendo su una squadra - di dirigenti, funzionari e dipendenti - che funziona e che è riuscita, con il contributo di tutti, ad ottenere tutti i finanziamenti possibili, ma anche quelli impossibili, del Pnrr".

"La mia amministrazione - continua ancora Lo Sapio - è il governo dei primati: per la prima volta Pompei sarà presente alla 59° edizione della manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo: il TTG Travel Experience di Rimini. Insieme, ed uniti come il primo giorno dalla nostra proclamazione, abbiamo preso per mano la nostra città per elevarla a livelli altissimi, facendola emergere dalla voragine in cui era sprofondata per le incapacità di chi ci ha preceduto”, ha concluso il primo cittadino.