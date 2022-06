A cura della Redazione

La GORI comunica che a causa di un guasto imporvviso alla rete idrica, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in diverse zone della periferia di Pompei.

Le strade interessate sonovia Pizzo Martino, via Grotta Varrella, via Civita Giuliana, via Fontanelle e tutte le traverse relative.

Disservizi anche a Castellammare di Stabia, in via Fontanelle, via San Benedetto, via Vecchie Fontanelle, Traversa Fontanelle e tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio. La norma erogazione idrica, in entrambi i Comuni, dovrebbe avvenire dalla ore 15 di venerdì 17 giugno.