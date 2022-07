A cura della Redazione

Il campetto di calcio di via Aldo Moro a disposizione dei bambini di Pompei per tutta l'estate. E' l'iniziativa adottata dal sindaco Carmine Lo Sapio. La struttura - di proprietà comunale - sarà a disposizione dei più piccoli gratuitamente perché "un bambino con la palla tra i piedi è un bambino felice", ha detto il primo cittadino.

“Un bambino - ha proseguito Lo Sapio - deve potersi divertire. Dare calci a un pallone è espressione di gioia. La felicità dei bambini, ma anche quella dei genitori, la soddisfazione di noi amministratori. Tante piccole cose che rendono piacevole il calcio, lo sport in generale, soprattutto in estate. I più piccoli, quando le scuole chiudono per le vacanze estive, accumulano ancora di più la voglia di giocare a calcio. L’estate con il pallone, dunque, è una bella idea per tutti".

Tanti i genitori ed i bambini che hanno partecipato all’inaugurazione del torneo sui campetti di via Aldo Moro. "La mia amministrazione si è distinta - conclude Lo Sapio -, in meno di due anni, per l’attenzione alla crescita dei giovani. L’estate con il pallone va, dunque, nella direzione del divertimento dei bambini, come è giusto che sia”.