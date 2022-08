A cura della Redazione

L'ASL NA 3 Sud organizza una giornata dedicata alle vaccinazioni anti-Covid (open day) al centro commerciale La Cartiera a Pompei.

Sarà possibile, presso l'unità vaccinale mobile - referente dott. Antonio Coppola - ricevre prima, seconda, terza dose e anche la quarta, il cosiddetto secondo booster, quest'ultima consigliata per gli over 60 e i soggetti fragili, dopo almeno 4 mesi dal primo richiamo o dalla data in cui il tampone è risultato positivo.

L'appuntamento è per la giornata di sabato 6 agosto dalle ore 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.