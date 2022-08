A cura della Redazione

Rissa nella centrale piazza Schettini a Pompei avvenuta nella notte.

Personale in servizio della Polizia Municipale, all’una di questa mattina, è intervenuto nell'area a pochi passi dal Municipio per sedare una rissa scaturita tra tre giovani. E’ solo grazie all’intervento tempestivo degli agenti, agli ordini del colonnello Gaetano Petrocelli, che il ragazzo che stava avendo la peggio non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, coordinati dal luogotenente Angelo Esposito, chiamati dai caschi bianchi in supporto.

I tre giovani protagonisti del violento episodio - L.S., 26 anni, di Scafati, A. P., 23 anni, e G.S., 22 anni, entrambi di Pompei - sono stati arrestati.

Alla base della lite, secondo una prima indagine della Municipale e dei carabinieri, ci sarebbe una ragazza contesa tra il 26enne e il 23enne.

ll sindaco Carmine Lo Sapio è in continuo contatto con i vertici delle forze dell’ordine - il vicequestore Antonella Palumbo a capo del Commissariato della Polizia di Stato, il luogotenente Angelo Esposito al comando della Stazione dei Carabinieri di Pompei e il colonnello Gaetano Petrocelli che dirige il comando della Polizia Municipale - per predisporre controlli più serrati sull’intero territorio, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Il controllo del territorio di giorno e di notte, da parte delle forze dell’ordine, è la priorità della mia Amministrazione”, ha evidenziato Lo Sapio.

Sin dal giorno del suo insediamento a Palazzo de Fusco, il primo cittadino ha disposto l’apertura del comando di Polizia Municipale fino alle 2. Prima, i caschi bianchi concludevano il turno di servizio a mezzogiorno. Il sabato e la domenica il Comando era chiuso. "Il dispositivo di apertura in orari notturni ha salvato la vita ad un ragazzo", ha concluso il sindaco di Pompei.