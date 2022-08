A cura della Redazione

Animazione, musica, intrattenimento per bambini e genitori. Sono le attività che l'Amministrazione comunale di Pompei, guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio, ha messo in campo per i più piccoli e che avranno come location le periferie della città mariana. Un modo per salutare l'estate e prepararsi all'inizio del nuovo anno scolastico all'insegna del divertimento, della socialità e della creatività.

Sei gli appuntamenti in programma: il 2 settembre prossimo alla scuola dell'infanzia di via Fontanelle; il 3 settembre in via Aldo Moro al Parco del Bambino; l'8 settembre a Messigno presso l'Oratorio del Sacro Cuore; il 9 settembre due iniziative: nella piazzetta di Mariconda e in via Nolana presso le palazzine INA Casa; infine, il 10 settembre alla Chiesa dell'Immacolata Concezione a Tre Ponti.

Tutte le attività sono in programma dalle 17.30 alle 20.30.