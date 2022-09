A cura della Redazione

Lascia il suo contrabbasso nella custodia in auto, parcheggiata in via Mazzini a Pompei. Al suo ritorno, non lo trova più.

Su Facebook c'è l'appello di una musicista, Maylin Federico, che studia al Conservatorio di Napoli. La donna l'aveva acquistato nel 2018, è di fine liuteria rumena. "Per favore, chi avesse notizie mi aiuti a ritrovarlo", il suo appello. L'episodio si è verificato intorno ad un arco temporale compreso tra le 21.20 e le 21.45 di mercoledì 31 agosto. Il veicolo era in sosta presso la zona ponte di via Mazzini.

"Stavo tornando da delle prove a Caserta quando ho deciso di fermarmi a mangiare qualcosa velocemente in una pizzeria a Pompei - ha raccontato la ragazza al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, a cui ha denunciato l'accaduto -. Ho parcheggiato l’auto poco distante e al ritorno l’amara sorpresa: il mio contrabbasso, dal valore di 3mila euro, era sparito. Scommetterei sul fatto che mi avessero puntato. Hanno aperto la custodia, hanno preso solo il contrabbasso e lasciato tutti i documenti e l’archetto. Per le prossime lezioni me ne presteranno uno ma poi dovrò ricomprarlo".

"Senza parole. I cittadini sono privi di possedere qualcosa che i delinquenti se ne impossessano, spesso anche con la violenza - dice Borrelli -. Aiuteremo la ragazza a recuperare il suo prezioso strumento. Chi ha delle informazioni può contattarla. Se invece non ne dovesse ritornare in possesso, allora faremo partire una raccolta fondi".