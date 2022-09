A cura della Redazione

Sequestrate dagli agenti del Commissariato di Polizia di Pompei e della Polizia Locale mariana una piscina ed altre opere ritenute abusive inerenti un bene sottoposto a vincoli paesaggistico ed ambientale situato a Pompei, e realizzate in una struttura di intrattenimento.

Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura. Le indagini, espletate dai poliziotti e dai vigili urbani, hanno portato all'acquisizione di documenti e atti amministrativi che, per gli inquirenti, avrebbero evidenziato come le opere fossero state realizzate in assenza di permesso di costruire, e delle autorizzazioni sismiche nonché paesaggistiche rilasciate dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici e Paesaggistici.

Nella struttura, hanno riscontrato ancora gli invetigatori, si era svolta anche una festa con la partecipazione di numerosi studenti. Un evento svoltosi - per la Procura - senza la preventiva e necessaria autorizzazione in un'area peraltro priva della prescritta agibilità. Lo scorso 8 ottobre inoltre si era verificato un episodio di un tentato omicidio posto in essere da un minorenne durante la "festa delle matricole 2021", anch'essa organizzata senza le autorizzazioni necessarie.